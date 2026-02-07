Haberler

Batman'da hayvanların su ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 'Serçe Parmak Projesi' kapsamında açılan su kuyusundan güneş enerjisi ile su çıkarılarak hayvanların su ihtiyacı karşılandı. Proje, kırsal yaşamı desteklemeyi amaçlıyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde hayvanların su ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in öncülüğünde yürütülen "Serçe Parmak Projesi" kapsamında ilçeye bağlı Akalın köyünde su kuyusu açıldı.

Kuyudan güneş panelleri ile çıkarılan su, hayvancılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere köylülerin hizmetine sunuldu.

Açıklamada, doğaya duyarlı, sürdürülebilir ve kırsal yaşamı destekleyen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

