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Hasankeyf'te Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Koreografi

Hasankeyf'te Anaokulu Öğrencilerinden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Koreografi
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde anaokulu öğrencileri Türk bayraklarıyla ay yıldızlı bir koreografi sundu. Okul müdürü, etkinlikle milli bilincin aşılanmasının amaçlandığını belirtti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri tarafından ay yıldızlı koreografi oluşturuldu.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk büstü önünde bir araya gelen Hasankeyf Anaokulu öğrencileri, taşıdıkları Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'in 101 yılı dolayısıyla hazırladıkları ay yıldız koreografiyi sundu.

Okul müdürü Celile Er, okul öncesi dönemde verilen değerlerin çocukların kişilik gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Amaçlarının çocuklara milli bilinci aşılamak olduğunu ifade eden Er, "Bunun bilinciyle hareket ederek vatan ve millet aşkını, temelde iyi insan olmayı öğretmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet'in 101. yılını bu güzel etkinliğimizle coşkuyla kutlamak istedik." dedi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel

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