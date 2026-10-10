Haberler

Hasan Sezai Anadolu İHL öğrencileri Edirne Dini İhtisas Merkezini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hasan Sezai Anadolu İHL öğrencileri Edirne Dini İhtisas Merkezini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Edirne Dini İhtisas Merkezini ziyaret etti. Ziyarette din eğitimi ve gençlerin eğitim süreçleri görüşüldü; öğrencilere akademik ve sosyal gelişim tavsiyelerinde bulunuldu.

Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Edirne Dini İhtisas Merkezini ziyaret etti.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Reyhan Olgun, Meslek Dersleri Öğretmeni Nagehan Çengelci ve beraberindeki öğrenciler, Edirne Dini İhtisas Merkezi Müdürü Tevfik İşçen'e ziyarette bulundu.

Din eğitimi ve gençlerin eğitim süreçleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, öğrencilere eğitim hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri, kendilerini akademik ve sosyal yönden geliştirmeleri, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

İşçen, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir

TFF'den Arda Turan bombası!

Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

Dünya ayağa kalktı ama Trump yine de onayladı
Önce otomobile sonra bariyerlere çarptı! Sonrası tam bir facia

Önce otomobile ardından bariyerlere çarptı! Sonrası tam bir facia