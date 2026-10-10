Hasan Sezai Anadolu İHL öğrencileri Edirne Dini İhtisas Merkezini ziyaret etti

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Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Edirne Dini İhtisas Merkezini ziyaret etti.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Reyhan Olgun, Meslek Dersleri Öğretmeni Nagehan Çengelci ve beraberindeki öğrenciler, Edirne Dini İhtisas Merkezi Müdürü Tevfik İşçen'e ziyarette bulundu.

Din eğitimi ve gençlerin eğitim süreçleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, öğrencilere eğitim hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri, kendilerini akademik ve sosyal yönden geliştirmeleri, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu.

İşçen, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA