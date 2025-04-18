Hasan Öztürkmen: "Sözde 'Dünya Lideri' Erdoğan, KKTC'ye Dahi Sahip Çıkamıyor, Türk Devletlerine ve Suriye'ye Sözü Geçmiyor"

(ANKARA) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, KKTC ve Mavi Vatan'da son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin olarak, "Sözde 'Dünya lideri' Erdoğan, KKTC'ye dahi sahip çıkamıyor, Türk devletlerine ve Suriye'ye sözü geçmiyor" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, KKTC ve Mavi Vatan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Öztürkmen, "Sözde 'Dünya lideri Erdoğan, KKTC'ye dahi sahip çıkamıyor, Türk devletlerine ve Suriye'ye sözü geçmiyor" dedi. Öztürkmen şöyle konuştu:

"AKP iktidarı, Türk Cumhuriyetlerinin KKTC'yi tanımalarını sağlayamadığı gibi Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın Kıbrıs'ta Türkiye'yi işgalci sayan anlaşmayı imzalamasını seyretti. Azerbaycan petrokimya devlet firması SOCAR, İsrail'in Münhasır Ekonomik Bölgesi içindeki 1 numaralı lisans sahasında İngiliz BP ile gaz sondajlarına başlıyor. AKP iktidarı şimdi de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Cenevre'de Rumlarla müzakereye oturtuyor. Ne planlar yapılıyor, ne tavizler veriliyor, bilmiyoruz. Kıbrıs'la ilgili kaygı verici gelişmeler bunlardan ibaret de değildir. 1-12 Nisan tarihlerinde Yunanistan'da Amerika, İngiltere, İsrail, Fransa, İtalya, İspanya, Hindistan ile Kıbrıs Rum Kesimi'nin katılımıyla gerçekleştirilen hava tatbikatına Birleşik Arap Emirliği'nin yanı sıra Türkiye'nin bölgedeki en yakın dostlarından biri olarak kabul edilen Katar'ın da katılması şaşırtıcı olmuştur. Amerika'nın önce Kıbrıs Rum Yönetimi'ne koyduğu silah ambargosunu kaldırması, daha sonra GKRY ile askeri işbirliği antlaşması yapması, şimdi de Güney Kıbrıs'ta bir askeri helikopter üssü kurma çalışmalarına başlaması Amerika'nın Kıbrıs'taki geleceğe yönelik hedefleri hakkında soru işaretleri uyandırmıştır.

"CHP iktidarında milli politikalar ile vatanımızda ve Mavi Vatanımızda haklarımızı kimseye yedirmeyeceğiz"

İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan ve ABD dörtlüsünün gelişen ittifakı ile AB'nin artan baskıları üzerine Doğu Akdeniz'de yeni bir evreye girilmiştir. Denizdeki Sevr için şartlar aleyhimize gelişiyor. Yakın gelecekte kıta sahanlığımızı tanımamaya yönelik kışkırtma ve girişimler artacaktır. Mavi Vatan'dan çekildik mi, evet çekildik. Çünkü gidemediğin yer senin değildir. 'CHP iktidara gelirse, Doğu Akdeniz'de petrol aramaları duracak' diye propaganda yapıyorlardı. Şimdi Mavi Vatan'da yaprak kımıldamıyor. Araştırma gemilerimizi Akdeniz'den çektirler. Akdeniz'de sondaj yapamıyorlar, Ege'de jet uçuramıyorlar, Kıbrıs'ta deniz üssü çalışmalarını yarıda bırakıyorlar. Rahmetli Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in dediği gibi 'Biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil; Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına yazmışız.' AKP iktidarının dış politika çizgisi Suriye'de de Türkiye aleyhine, İsrail lehine gelişiyor. İsrail, 8 Aralık'tan önce sadece Golan Tepeleri'ndeydi; AKP destekli HTŞ'nin iktidarı almasıyla birlikte Suriye'de işgal ettiği toprakları genişletti ve çıkmayacağım diyerek adım adım yerleşiyor. Peki, AKP Suriye'de ne yapıyor? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 4 Nisan'da Reuters haber ajansına verdiği röportajda şöyle demişti; 'Suriye İsrail ile belirli anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların işidir.' AKP iktidarının Suriye'de geldiği nokta budur. 'Dünya lideri' dedikleri, 'Bölgede oyun kurucu' dedikleri Tayyip Erdoğan, bırakın dünya liderliğini, Türk devletlerine ve Suriye'ye dahi sözü geçmiyor. KKTC'yi dahi korumaktan aciz. CHP iktidarında yine milli politikalar ile vatanımızda ve Mavi Vatanımızda haklarımızı kimseye yedirmeyeceğiz."