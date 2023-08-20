Hasan Karal'dan Bakan Kacır'a: "İlk Proje Tarihinden İtibaren 12 Yıl Geçmesine Rağmen Yeşil Yol Projesi Neden Hala Tamamlanmamıştır?"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Doğu Karadeniz’deki 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak projeye ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a, “İlk proje tarihinden itibaren 12 yıl geçmesine rağmen Yeşil Yol projesi neden hala tamamlanmamıştır? Projenin toplam maliyeti ne kadar hesaplanmıştır? Projenin süresinde tamamlanmaması dolayısıyla yaşanan gecikmeden kaynaklı olarak ne kadar maliyet artışı olmuştur? Projenin ne zaman tamamlanması planlanmaktadır” diye sordu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Doğu Karadeniz'deki 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak projeye ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, "İlk proje tarihinden itibaren 12 yıl geçmesine rağmen Yeşil Yol projesi neden hala tamamlanmamıştır? Projenin toplam maliyeti ne kadar hesaplanmıştır? Projenin süresinde tamamlanmaması dolayısıyla yaşanan gecikmeden kaynaklı olarak ne kadar maliyet artışı olmuştur? Projenin ne zaman tamamlanması planlanmaktadır" diye sordu.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal, TBMM Başkanlığı'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Karal, Doğu Karadeniz bölgesindeki 9 ilin yaylalarının birbirine bağlanmasını amaçlayan Yeşil Yol Projesi ile ilgili soru önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"KARADENİZ ÜLKEMİZİN EN EĞİMLİ BÖLGESİ OLMAKLA BİRLİKTE BİR O KADAR DA HASSAS VE KIRILGAN EKOSİSTEMLERE SAHİPTİR"

"Karadeniz Bölgesi, sadece ülkemizde değil, uluslararası ölçekte de koruma değeri yüksek, yer yüzünün en önemli biyolojik çeşitliliğine sahip ekolojik bir alan olarak tanınmaktadır. Çok sayıda milli park, tabiat parkı, yaban hayatı geliştirme sahası, özel çevre koruma bölgesi, doğal ve kültürel SİT alanını bünyesinde barındıran bölge, ülkemizin en eğimli bölgesi olmakla birlikte, bu alanlardaki yayla ve dağlar fauna, flora ve habitatları bakımından zengin, bir o kadar da hassas ve kırılgan ekosistemlere sahiptir.

"YEŞİL YOL PROJESİ 12 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR"

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Karadeniz Bölgesi'ndeki 9 ili kapsayan Yeşil Yol projesi yürütülmektedir. 2011 yılında ilk kez Çevre Düzeni Planı içerisinde yer alan, Danıştay'ın iptal kararı sonrası 2016'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni bir çevre düzeni planı ile tekrar yürürlüğe konulan Yeşil Yol projesi ile Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin'deki yayla yollarının ve turizm merkezlerinin üst kattan birbirine bağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Yerli ve yabancı turistlerin Samsun'dan Artvin'e kadar daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamaları hedeflendiği belirtilen projede 2 bin 645 kilometre yol yapımı ve iyileştirilmesinin planlandığı, ayrıca yol güzergahındaki gerekli turizm altyapısının desteklenerek konaklama tesisi, dinlenme alanları, cephe iyileştirmeleri gibi çalışmalar yapılacağı açıklanmıştır. İlk proje tarihinden itibaren 12 yıl geçmesine rağmen proje henüz tamamlanmamıştır."

"İLK PROJE TARİHİNDEN İTİBAREN 12 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN YEŞİL YOL PROJESİ NEDEN HALA TAMAMLANMAMIŞTIR?"

Karal'ın Bakan Kacır'a soruları ise şöyle:

"İlk proje tarihinden itibaren 12 yıl geçmesine rağmen Yeşil Yol projesi neden hala tamamlanmamıştır? Samsun'dan Hopa'ya Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayacak projenin bir bütün halinde sosyal, ekonomik ve ekolojik etkileri değerlendirilmiş midir? Projenin toplam maliyeti ne kadar hesaplanmıştır? Projenin süresinde tamamlanmaması dolayısıyla yaşanan gecikmeden kaynaklı olarak ne kadar maliyet artışı olmuştur? Yeşil Yol projesinin bölge halkına katkısı ne olacaktır? Projenin ne zaman tamamlanması planlanmaktadır?"