Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Oryantasyon Dersi Açılışı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Oryantasyon Dersi Açılışı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde yeni akademik yıl için 1585 öğrenciye yönelik oryantasyon dersi düzenlendi. Vali Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerin eğitim süreçlerine destek olmak için şehirle iş birliği yapmaları gerektiğini vurguladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ), yeni öğrenciler için oryantasyon dersi açılışı gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılı için kayıt yaptıran 1585 öğrenci için Gösteri ve Sanat Merkezi'nde oryantasyon dersi açılışı düzenlendi.

Vali Kemal Çeber, buradaki konuşmasında, öğrencilere hem Gaziantep'i hem de HKÜ'yü seçtikleri için teşekkür etti.

Gaziantep'in Türkiye'ye hemen her alanda önemli katkıları olan bir şehir olduğunu anlatan Çeber, şunları kaydetti:

"Genç dostu Gaziantep şehri olarak neler yapabiliriz? Sizden bu konuda destek bekliyoruz. Kentle ilgili eksiklikleri, yapabileceklerimizi bize iletin. Elimizden geleni yapıp, daha iyi yarınlara ulaşmak için gayret ediyoruz. Buraya gelen her gencin burayı daha çok sevmesi, okul hayatından sonraki bölümü de burada geçirmesini arzu ediyoruz."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentin birçok akademisyen ve öğrenci yetiştirdiğini söyledi.

Gaziantep'i eğitim şehri yapmaya çalıştıklarını, bu anlamda önemli aşamalar kaydedildiğini dile getiren Şahin, "Sizlerden çok yüksek beklentimiz var. Şehir, sanayi şehri ama siz akıllı sanayi şehri yapacaksınız. Bu kampüs yeşil kampüs olan ilk kampüslerden biri. Kampüs yeşil ama şehir de yeşil olacak. O yüzden attığınız suyun balığı öldürmemesi, ağacı kurutmaması lazım. Sanayinin akıllı olması lazım. 21. yüzyıl, tasarım yüzyılıdır. Kendimizi yeni yüzyıla hazırlamamız lazım." ifadelerini kullandı.

HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu da öğrencilerin bundan sonra atacağı her adımda hem üniversitenin hem de şehir ve ülkenin kalkınmasına katkı sunacaklarını belirterek, bu anlamda her öğrenciyi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise üreten bir üniversite olmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Üniversiteye adım atmak sadece bir eğitim serüvenine değil, aynı zamanda hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek bir geleceğe adımdır." dedi.

Programa, bazı protokol üyeleriyle öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
