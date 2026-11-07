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Harşit Zaferi'nin tarihi önemi müzede gelecek nesillere aktarılacak

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- Giresun'da uygulanan "Harşit Savunması Müzesi ve Tabiat Parkı" projesi sayesinde Rus işgaline karşı verilen mücadele ve kazanılan zafer, gelecek kuşakların hafızasında yer edinecek Harşit Savunması Vakfı Başkanı Mustafa Özkaya: "Harşit Savunması Müzesi ve Tabiat Parkı, Harşit'te yokluklar içerisinde geçen mücadelenin, zaferin gelecek nesillere aktarıldığı bir eğitim merkezine dönüşecek"

Giresun'da Rus işgaline karşı verilen mücadele ve zaferin tarihsel önemi, "Harşit Savunması Müzesi ve Tabiat Parkı" projesiyle gelecek kuşaklara anlatılacak.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi'nde, 21 Ekim 1916-8 Kasım 1917 tarihleri arasında gerçekleşen ve Rus kuvvetlerinin Harşit hattını aşarak Karadeniz sahilinde ilerlemesini engelleyen Harşit Savunması'nın unutturulmaması için "Harşit Savunması Müzesi ve Tabiat Parkı" projesi hayata geçirildi.

Orman Genel Müdürlüğünce Tirebolu ilçesinde uygulanan proje kapsamında Harşit Savunması Müzesi ve Şehitler Anıtı oluşturuldu.

Yılbaşında ziyarete açılması planlanan müzede tarihi belgeler, fotoğraflar, haritalar, askeri malzemeler yer alacak, görsel anlatımlarla dönemin şartları ziyaretçilere aktarılacak.

Harşit Savunması Vakfı Başkanı ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, AA muhabirine, Harşit Savunması'nın adeta Karadeniz'in Çanakkale'si olarak da nitelendirildiğini söyledi.

Giresun ve Gümüşhane sınırlarında yaklaşık 160 kilometrelik Harşit Nehri boyunca cephe oluşturulduğunu belirten Özkaya, düşman birliklerinin aylarca Harşit Nehri'nin batısına geçemediğini vurguladı.

Özkaya, düzenli ordu ve milis birliklerinin mücadelesiyle Rus birliklerinin Harşit'ten püskürtüldüğünün altını çizdi.

Harşit Zaferi'nin önemli bir mücadele olduğuna işaret eden Özkaya, toplum tarafından bu zaferin bilinmesi ve uluslararası düzeyde tanınması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla vakıf kurduklarını kaydetti.

Özkaya, şehitlerin hatırasını anmak ve bir anıt oluşturmak??????? için daha önce taş ocağı olarak kullanılan alanda proje uyguladıklarını anlattı.

Projenin tamamlanma aşamasında olduğunu dile getiren Özkaya, Harşit Savunması Müzesi ve Tabiat Parkı'nda her yıl şehitleri anmak için etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Özkaya, projenin Tirebolu-Doğankent yolunda Harşit Nehri'nin kenarında savaşın yaşandığı noktada yer aldığına dikkati çekti.

"Dinamik bir müze olacak"

Bölgedeki tüm öğrencilere müzede Harşit Zaferi'nin anlatılacağını belirten Özkaya, şöyle devam etti:

"Dinamik bir müze olacak. Müzede konferans, sinema salonu yer alacak. Tarihi kişilerin yapay zeka ile konuşturulabileceği nitelikli, çocukların hem hoşlanacağı hem de tarihi öğreneceği bir müze olacak. Harşit Savunması Müzesi ve Tabiat Parkı, Harşit'te yokluklar içerisinde geçen mücadelenin, zaferin gelecek nesillere aktarıldığı bir eğitim merkezine dönüşecek."

Özkaya, tarihi mücadeledeki şehitlerin adını anıta yazdıklarını belirterek, "Tespit ettiklerimizin isimlerini yazdık. 10 bin civarında şehit olduğu tarihçiler tarafından dile getiriliyor. Şehitlerin ismini buldukça buraya ilave ediyoruz." dedi.

Şehitleri anmak için yarın Gümüşhane'nin Güvende Yaylası'ndan Kabaktepe'ye yürüyüş düzenleyeceklerini dile getiren Özkaya, bölgedeki tüm vatandaşları yürüyüşe davet etti.

Kaynak: AA
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