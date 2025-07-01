Harput Kalesi'nde Dede Korkut Hikayeleri Resim Sergisi Açıldı

Elazığ'da tarihi Harput Kalesi'nde "Oğuzların Kaleminden Dijitale, Dede Korkut Hikayeleri" adıyla yapay zeka ve grafik teknikleriyle yapılan eserlerin yer aldığı resim sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nden mezun öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi ziyaretçiler ilgiyle gezdi.

Sergide, Dede Korkut hikayelerindeki konuların yapay zeka ve grafik teknikleriyle resmedildiği 40'ı aşkın eser yer aldı.

Serginin açılışına Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirbağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ve davetliler katıldı.

Ateş, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, Dede Korkut hikayelerinin her Türk çocuğunun bilmesi gereken hikayeler olduğunu belirtti.

Bu bağlamda çok anlamlı bir serginin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Ateş, "Dede Korkut ailenin ve vatana bağlılığın birçok örneğini bizlere yansıtmaktadır. Buradaki kıymetli öğrencilerimiz de bunların birçok örneğini bizlere anlatmaktadırlar. Gerçekten birbirinden kıymetli resim teknikleri. Aynı zamanda hocamız da bahsetti, günümüzde de artık her alanda kullandığımız yapay zeka teknikleriyle de bunu harmanladıklarını söylediler."

FÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esma Şimşek de Dede Korkut hikayelerinin Türk kültürünün önemli değerlerinden biri olduğu dile getirdi.

Bu nedenle 7'den 70'e herkesin mutlak okuması ve bilmesi gerektiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Dede Korkut hikayeleri bizim kültürümüzün temel taşlarından biridir, en önemlisidir. Onun için Fuat Köprülü, 'Türk edebiyatının bütün eserlerini terazinin bir kefesine koyunuz, diğer kefesine Dede Korkut hikayelerini koyunuz, yine de o ağır basacaktır.' der. Neden ağır basıyor? Aslında okunduğunda 7'den 70'e herkesin anlayacağı hikayeler vardır burada ama bunlar bizim destansı hikayelerimizdir ve burada inanıştan geleneğe, kültüre, dile birçok şeye örnek vardır. Yani biz orada sadece Dede Korkut hikayelerindeki kahramanların maceralarını görmeyiz. İnsanların birbirleriyle ilişkisi ve bunlar içerisinde Oğuz halkının hayatını, edebiyatını, sosyolojisini, psikolojisini ve inancını görüyoruz."

FÜ Eğitim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Yelda Usal da mezun öğrencilerin TÜBİTAK projesi ve bitirme projesi kapsamında yapay zeka ve grafik teknikleriyle Dede Korkut hikayelerini konu alan birbirinden değerli dijital eserler ortaya koyduklarını söyledi.

Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç da tarihi bir mekanda anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını aktararak, "Tabii burada çok paydaşlı bir çalışma yaparken, geçmişin sanat eserlerini ortaya çıkarırken güncel, çağdaş sanat eserlerini de sergilemek gerekiyordu. Bu etkinlikler tabii çok paydaşlı çalışmalar, bundan sonra da devam edeceğini ifade etmek isterim." diye konuştu.