Samsun'da 22 yıl 6 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.Y. isimli hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 22 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 22 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y'yi (24) saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

