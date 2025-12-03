Haberler

12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı

12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı Haber Videosunu İzle
12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta hakkında kesinleşmiş 12 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası bulunan şahıs, iş yerindeki gizli odada yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • O.K., güveni kötüye kullanma suçundan 12 yıl, 3 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu.
  • O.K., kendisine ait iş yerindeki evrak dolabının arkasındaki gizli odada yakalandı.
  • O.K., yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta güveni kötüye kullanma suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl, 3 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. kendisine ait iş yerindeki evrak dolabının arkasındaki gizli odada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile İstihbarat Şube ekipleri hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 12 yıl, 3 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hükümlünün kendisine ait iş yerinde saklandığı tespit edildi.

EVRAK DOLABININ ARKASINA GİZLİ ODA YAPMIŞ

Polis ekipleri tarafından iş yerinde yapılan aramada duvara sabit vaziyette bulunan evrak dolabının arkasında gizli bir oda olduğu belirlendi.

12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı

Odanın içinde yapılan aramada O.K. polis ekipleri tarafından yakalandı.

12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen O.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHarun SİZER:

Niye yakalıyorsunuz ki adam zaten kendisine nezarethane yapmış orada yatıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaş, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

Kuyumcudan 138 gram altın alan vatandaşın şaşıp kaldığı an
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaş, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

Kuyumcudan 138 gram altın alan vatandaşın şaşıp kaldığı an
Zam oranları netleşti! İşte kalem kalem memur maaşları

Polis, öğretmen, doktor! İşte kalem kalem zamlı maaşlar
Cezaevinden izinli çıkıp eşini boğan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldüren cani hakkında yeni karar
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
NASA tarih vererek uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek

NASA tarih verip uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek
Ömer Üründül, derbide ''Çok ayıp etti'' diyerek o isme yüklendi

Derbide ''Çok ayıp etti'' diyerek Galatasaraylı o isme yüklendi
Güney Kore liderinden şaşırtan çıkış: 'Kuzey'den özür dileyecek

Seul'den Kim Jong Un'a özür sürprizi: Sebebi şoke etti
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı! İşte skandaldan yeni detaylar

Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun son mesajı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.