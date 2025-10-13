Haberler

Hamzabeyli Gümrük'te Uyuşturucu Operasyonu: 105 Kilogram Ele Geçirildi

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 105,2 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, üç şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca sahte basın kartı da bulundu.

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 105,2 kilogram uyuşturucuya el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Sahası'na gelen tır takibe alındı.

Narkotik dedektör köpeği "Atlas", x-ray kontrolü sırasında şüpheli bölgelere tepki verdi. Dorsenin arka tarafında yapılan aramada yasal yük üzerinde ve arasında siyah ve mavi renkli çantalar görüldü. Çantalardaki 97 paket şeffaf poşette 105 kilo 234 gram esrar cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonu genişleten ekipler, uyuşturucunun alıcılarına yönelik de araştırma yaptı. Bu kapsamda düzenlenen ikinci operasyonda, uyuşturucuların alıcısı olduğu tespit edilen üç şüpheli yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu karşılığında ödenmek üzere yaklaşık 35 bin avro para ele geçirildi.

Bir şüphelinin üzerinden çıkan basın kartının üzerindeki "kriminal polis haberleri muhabir" ibareleri dikkati çekerken, kartın sahte olduğu tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında toplam 4 şüpheli adli makama sevk edildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
