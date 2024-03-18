Hamza Dağ, Dikili'de esnafla buluştu

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Dikili ilçesinde esnafla bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Dağ, çocuklara oyuncak dağıttı, onlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra esnaf ziyareti yapan Dağ, birçok alanda suyun çok değerli hale geldiğine işaret etti.

Arıtılmış suyun tarımsal sulamada kullanma imkanı olduğunu vurgulayan Dağ, "Ben buradan bunun sözünü çok net bir şekilde verebilirim. Başkan olduğumuzda Çandarlı Atık Su Arıtma Tesisi tarımsal sulamada kesinlikle kullanılacak." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı, AK Parti Dikili İlçe Başkanı Tahsin Şekerci ve MHP Dikili İlçe Başkanı Mehmet Arslan da yer aldı.