Hamilelikte Hepatit-C'ye Yakalanan Anne, Türkiye'de Karaciğer Nakli ile Hayata Tutundu

Bulgaristan'da hamileyken hepatit-C'ye yakalanan, doktorların "Hamileliği sonlandırmamız lazım" uyarılarına rağmen sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren 20 yaşındaki anne, hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği çekmeye başlayınca Türkiye'de acil yapılan nakille hayata tutundu.

Bulgaristan'ın Eski Zağra (Stara Zagora) kentinde yaşayan Necibe Hüseyin, bebeğinin olacağı haberiyle mutluluk yaşadı.

Hamileliğinin ikinci ayında rahatsızlanan Necibe Hüseyin'e kaldırıldığı hastanede hepatit-C teşhisi kondu.

Hamile olması nedeniyle yeterli ilaç tedavisi göremeyen genç kadının hastalığı her geçen gün ilerledi.

Doktorların "Karaciğer yetmezliği çekmemen için hamileliği sonlandırmamız lazım" uyarısına rağmen bebeğinden vazgeçmeyen Hüseyin, "Türkiyan" adını verdiği sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

570 gram ağırlığındaki karaciğerin sol lobu nakledildi

Doğumdan sonra hastalığı nedeniyle karaciğer yetmezliği çekmeye başlayan Hüseyin, ailesiyle nakil işlemleri için Türkiye'ye gelerek İstanbul'daki İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde, Necibe Hüseyin'in gönüllü olan amcası İbram İbram'ın karaciğerinin nakle uygun olduğu belirlendi.

Yapılan hazırlıkların ardından hastanenin organ nakli sorumlusu Prof. Dr. Ayhan Dinçkan tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile karaciğerin 570 gram ağırlığındaki sol lobu Necibe'ye nakledildi

Genç anne, naklin ardından sağlığına kavuştu.

"Neredeyse koma halinde hastanemize geldi"

Dinçkan, AA muhabirine, doğumun ardından Necibe Hüseyin'in kronik karaciğer hastalığının ilerlediğini ve yetmezliğe dönüştüğünü söyledi.

Hüseyin'in hastaneye adeta koma halinde geldiğini anlatan Dinçkan, "Yaşaması için acil nakil olması gerekiyordu. Gönüllü olan amcanın hızlı bir şekilde tetkiklerini yaptık ve nakli başarıyla gerçekleştirdik. Normalde yetişkinlerde sağ lob nakledilir ancak donör amcanın sağ lobu çok büyük olduğu için nadir bir yöntemle karaciğerin sol lobunu nakilde kullandık. Şifa bulmak için Türkiye'ye gelen Bulgaristan Türkü, nakille hayata tutundu." diye konuştu.

"Türkiye'deki doktorlara minnettarım"

Necibe Hüseyin de hastalığını duyunca üzüntü yaşadığını ancak kızından vazgeçmeyi bir an bile düşünmediğini dile getirdi.

Kızını dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Hüseyin, "Çok mutluyum. Nakil de oldum. Ben de kızım da sağlıklı. Türkiye'deki doktorlara minnettarım." dedi.