Hamas: İsrail'in Kudüs'te UNRWA binalarını yıkması ağır bir ihlal, benzeri görülmemiş bir kibirdir

Hamas, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yerleşkesine el koyarak içerideki tesisleri yıkmasını uluslararası hukukun ağır bir ihlali ve benzeri görülmemiş bir kibirlilik hali olarak nitelendirdi.

Hamas'yan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist işgal güçlerinin bu sabah işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bulunan UNRWA'nın ana yerleşkesinde bazı tesisleri yıkıp tahrip etmesi, aşırılık yanlısı faşist Bakan Itamar Ben-Gvir'in gözetiminde gerçekleştirilmiş olup, tüm uluslararası hukuk kurallarının ve teamüllerin açık bir ihlalidir." ifadelerine yer verdi.

Hamas, söz konusu adımı "resmi düzeyde sergilenen benzeri görülmemiş bir kibirlilik ve Birleşmiş Milletler (BM), kurumları ile uluslararası topluma yönelik kasıtlı bir saygısızlık" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, bu "pervasız ve suç teşkil eden davranışın" uluslararası toplum tarafından güçlü ve net bir şekilde kınanması çağrısı yapılarak, İsrail makamlarının UNRWA'yı, merkezlerini ve tesislerini hedef almaktan derhal vazgeçmeye zorlanması ve Ajansın BM yetkisi doğrultusunda görevlerini yerine getirmesinin sağlanması istendi.

Filistinli mülteciler meselesinin ve başta geri dönüş hakkı olmak üzere Filistinlilerin haklarının "uluslararası tanığı" olan UNRWA'nın korunmasının zorunlu olduğu vurgulandı, İsrail'in Ajansın rolünü zayıflatmasına veya hayati varlığını ortadan kaldırmasına izin verilmemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, tüm uluslararası hukuk ve insan hakları kuruluşlarına, "Filistin halkına karşı süregelen suçları nedeniyle düşman liderlerin uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçme" çağrısı yapıldı.

İsrail'in UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezini yıkımı

İsrail güçleri, sabah saatlerinde, 30 Ocak 2025'te faaliyetleri yasaklanan UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan genel merkezine baskın düzenleyerek yerleşkeye el koymuş ve içerideki tesisleri yıkmıştı.

İsrail güçleri ayrıca yıkımın yapıldığı yerleşkedeki ana binaya İsrail bayrakları asmıştı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı aşırı sağcı milletvekilleri UNRWA'nın merkezindeki yapıları yıkma ve boşaltma faaliyetlerine destek vermek için bölgeye gelmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise arazinin İsrail'e ait olduğunu savunarak yerleşkeye el koyduklarını açıklamış, UNRWA'nın Hamas ile ilişkisi olduğu suçlamalarını yinelemişti.

UNRWA'nın İsrail tarafından yasaklanması

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kesinleştirmişti.

Tel Aviv yönetiminin, UNRWA'nın yasaklanması kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girmiş, BM çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

UNRWA'nın faaliyetinin sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin hayatını olumsuz etkilemişti.