Hamas, İsrail'de onaylanan idam yasasının "işgalin kanlı doğasını yansıttığını" belirtti

Hamas, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasının", "işgalin kanlı doğasını ve cinayet ile terör üzerine kurulu yaklaşımını yansıttığını" ifade etti.

Hamas, Telegram hesabından, İsrail'de onaylanan idam yasasına ilişkin Türkçe, Farsça, Kürtçe ve Endonezce gibi dillerde basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada, "İsrail meclisinin 'Filistinli esirlerin idamına' imkan veren sözde yasa teklifinin nihai olarak onaylaması, işgalin kanlı doğasını ve cinayet ile terör üzerine kurulu yaklaşımını yansıtmakta; aynı zamanda medeniyet ve insani değerlere bağlılık yönündeki tekrarlanan iddialarının sahteliğini ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

"Bu faşist yasanın, kana susamış suç çetesi zihniyetini somutlaştırdığı ve işgal hapishanelerindeki esirlerin hayatını tehdit eden tehlikeli bir emsal teşkil ettiği" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, bu kararın "İsrail ve liderlerinin uluslararası hukuku, tüm insani norm ve sözleşmeleri yok saydığını bir kez daha teyit ettiği" vurgulandı."

Uluslararası topluma, dünyanın özgür insanlarına ve Birleşmiş Milletler ile Kızılhaç başta olmak üzere insani kuruluşlara, Filistinli esirleri "işgalin zulmünden korumak" için acilen harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımızın içte ve dıştaki tüm bireylerini, fraksiyonlarını ve güçlerini; kahraman esirlerimize destek olmak amacıyla siyasi, hukuki ve medya alanlarının tümünde ve her düzeyde harekete geçmeye davet ediyoruz. Siyonist düşman ve suçlu liderleri, işledikleri bu faşist politikaların sonuçlarına katlanmalıdır; bu politikalar, suçun büyüklüğüne denk bir karşılıkla karşılanacaktır."

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi, pazartesi günü, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabulle onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.