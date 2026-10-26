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Hamas, Netanyahu'nun Batı Şeria tırmanışını seçim reklamı olarak gördüğünü açıkladı

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Hamas, Netanyahu ve yetkililerin Batı Şeria'daki tırmanışı ile El Halil ablukasını seçim öncesi 'reklam kampanyası' olarak kullandığını belirtti. El Halil Belediyesi cuma gününden bu yana 3 bin 189 kişinin yer aldığı 491 ailenin zorla yerinden edildiğini duyurmuştu.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetindeki yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü tırmanışı ve El Halil'in abluka altında tutulmasını seçimler öncesinde "bir reklam kampanyası" olarak kullandığını belirtti.

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in El Halil kentine yönelik kapsamlı saldırısının ve abluka altında tutmasının yanı sıra Batı Şeria'nın genelinde aralıksız saldırganlığının toplu cezalandırma türünden bir suç teşkil ettiğini söyledi.

Merdavi, Netanyahu ve hükümetindeki yetkililerin seçim kampanyalarında kullandığı bir unsur olarak devam eden bu tırmanışın yansımalarının tehlikesi konusunda uyarıda bulundu.

Hamas yetkilisi Merdavi, "İsrail'in ilhak ve tehcir hedefli planlarını dayatması hiçbir zaman başarılı olamayacak" diyerek, Filistinlilere işgal güçlerinin saldırganlıklarına karşı daha fazla direnişli olmaları çağrısı yaptı.

Şiddetin tırmanışı ve ablukanın yansımaları konusunda İsrail'in sorumlu olduğunu vurgulayan Merdavi, uluslararası toplumdan ve insan hakları örgütlerinden Tel Aviv yönetimine, Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması ve Batı Şeria'daki "toprakları gasbeden İsrailli teröristlerin yularlarını tutması" konusunda baskı yapmalarını istedi.

Öte yandan El Halil Belediyesi dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun El Halil'e yönelik askeri operasyonun başladığı cuma gününden bu yana Deyr Bahha ve el-Cilde bölgelerinden 3 bin 189 kişinin yer aldığı 491 aileyi zorla yerinden ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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