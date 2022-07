Hamas lideri Heniyye Cezayir Meclis Başkanı ile Filistin meselesini görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Salih Kucil ile Filistin meselesini ele aldı.

Cezayir'in 60. bağımsızlık yıl dönümü törenlerine katılmak üzere beraberindeki heyetle bu ülkeye gelen Heniyye, Kucil'le başkent Cezayir'deki Ulusal Halk Meclisinde görüştü.

Hamas'tan yapılan açıklamada, buluşmada Filistin meselesiyle ilgili gelişmelerin birçok yönden ele alındığı belirtildi.

Kucil, Filistin meselesindeki siyasi duruşun tek ses haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cezayir'in, İsrail'in suçları karşısında her zaman Filistin'in ve Filistin halkının yanında olacağını ifade eden Kucil, İsrail'le her türlü normalleşmeyi reddeden tutumu sürdüreceklerini kaydetti.

Hamas lideri Heniyye de görüşmede İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te işlediği suçlar başta olmak üzere Filistin meselesiyle ilgili gelişmeleri değerlendirdiklerine işaret etti.

Heniyye, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Filistin meselesindeki duruşunu ve İsrail ile normalleşmeyi reddetmesini övdü.

Hamas lideri Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yıllar sonra ilk kez Cezayir'de bir araya gelmişti.

Cezayir devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tebbun'un aracılığıyla gerçekleşen Abbas-Heniyye görüşmesini izleyicilerine "tarihi buluşma" olarak duyurmuştu.