Üye Girişi
Haberler

Hamas'ı karıştıran olay! 1 İsrailli esir öldü, 2'si ağır yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrailli esirleri korumakla görevlendirilen iki Kassam üyesinin bir esiri ateş açarak öldürdüğünü, iki kadın esiri de ağır yaraladığını duyurdu. Ebu Ubeyde, oluşturulan komitenin olayın ayrıntılarını öğrenmek için çalıştığını, daha sonra yeni açıklama yapılacağını söyledi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi iki kişi, korumakla görevli oldukları İsrailli esirlerden birini ateş açarak öldürdü. Olayda iki kadın esir de ağır yaralandı.

HAMAS, İSRAİLLİ ESİRİ ÖLDÜRDÜ

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegramda yayımlanan açıklamasında, konuya ilişkin bilgi verdi. Ebu Ubeyde, iki ayrı olayda, İsrailli esirleri korumakla görevlendirilen iki Kassam üyesinin, bir esiri ateş açarak öldürdüğünü, iki kadın esiri de ağır yaraladığını belirtti.

Hamas, İsrailli esiri öldürdüğünü duyurdu

"TÜM SORUMLULUK İSRAİL HÜKÜMETİNDE"

Yaralı esirlerin hayatlarını kurtarmaya yönelik çabaların devam ettiğini kaydeden Ebu Ubeyde, Gazze'deki katliamların ve bunun sonucunda ortaya çıkan tepkilerin tüm sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu dile getirdi. Ebu Ubeyde, olayın ayrıntılarını öğrenmek için bir komite oluşturulduğunu ve daha sonra yeni bir açıklama daha yapılacağını aktardı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada Hamas'ın açıklamasına atıfta bulunuldu. Kassam üyelerinin iki ayrı olayda İsrailli bir esiri öldürdüğü ve iki kadın esiri yaraladığı bilgisine işaret edilen açıklamada, "henüz olayı doğrulayan veya yalanlayan herhangi bir istihbarat bilgisinin bulunmadığı" ifade edildi. Açıklamada, konuya ilişkin araştırma başlatıldığı kaydedildi.

NETANYAHU'YA "ATEŞKES ANLAŞMASINA İMZA AT" ÇAĞRISI

İsrail güvenlik bürokrasisi Başbakan Binyamin Netenyahu'ya Gazze'deki esirler için "zamanın daraldığı ve esir takasını içeren bir ateşkes anlaşmasına yanaşması" yönünde çağrı yapıyor. Hamas'ın son açıklamasının ardından İsrailli esir yakınlarının Netenyahu üzerindeki baskısı artabilir.

Hamasın açıklamasının ardından İsrailli gazeteci Barak Ravid, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "(İsrailli) Güvenlik teşkilatının yöneticileri haftalardır Netanyahu'ya, kaçırılanların (Gazze'deki İsrailli esirler) zamanının olmadığını ve hayatlarının tehlikede olduğunu söylüyordu. (Netanyahu) Pazarlık yapmayı bilmedikleri için onları azarladı. Bugün olan oldu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Suriye deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? Gaziantep deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 13 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Meteor yağmuru ne zaman saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Göktaşı yağmuru ne zaman, yıldız kayması ne zaman 2024? Okan Buruk ve Hadise sevgili mi? Sokak röportajından tutuklanan kadın ne dedi, neden tutuklandı, adı ne? Davinson Sanchez sakatlandı mı? Davinson Sanchez kaç maç yok, hangi maçlarda yok? Şahane Hayatım ne zaman başlıyor 2024-25? Şahane Hayatım bu hafta yayınlanacak mı? Gaddar ne zaman başlıyor 2024-25? Gaddar bu hafta yayınlanacak mı? Yabani ne zaman başlıyor 2024-25? Yabani bu hafta yayınlanacak mı? Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor 2024-25? Hudutsuz Sevda bu hafta yayınlanacak mı? Kirli Sepeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kirli Sepeti bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor 2024-25? Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2024-25? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri ne zaman başlıyor 2024-25? İnci Taneleri bu hafta yayınlanacak mı? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor 2024-25? Taş Kağıt Makas bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2024-25? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı Teşkilat ne zaman başlıyor 2024-25? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı?
title