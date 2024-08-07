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Yahya Sinvar'ın Hamas lideri seçilmesi bir mesaj mı? İsrail medyasında dikkat çeken analiz

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İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına, Yahya Sinvar'ın seçilmesinin "sürpriz" olduğunu ve bu durumun İsrail'e, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusu" olarak gösterilen Sinvar'ın hayatta olduğu ile "Hamas liderliğinin hala güçlü olduğu" mesajını verdiğini duyurdu.

KAN'ın Arap İşleri ve Orta Doğu Muhabiri Roi Kais, katıldığı "Akşam Haberleri" programında, eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasından 1 hafta sonra Sinvar'ın siyasi büro başkanlığına getirilmesinin "sürpriz" olduğunu söyledi.

"7 EKİM SALDIRISININ MİMARLARINDAN BİRİ"

Sinvar'ın daha önce Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı olduğunu hatırlatan Kais, "Sinvar, 7 Ekim'deki saldırıların mimarlarından biri." ifadesini kullandı. Kais, Sinvar'ın seçilmesinin İsrail'e mesajlar verdiğine dikkati çekerek, "İsrail'in peşinde olmasına rağmen (Sinvar'ın) hayatta olduğu, Gazze'deki Hamas liderliğinin hala mevcut ve güçlü olduğu ve yönetimde kalmayı planladığını gösteren bir mesaj içeriyor." dedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin Orta Doğu İşleri Analisti Ehud Yaari de "Sinvar'ın getirilmesi, onun Hamas içindeki konumunu teyit eden bir anlam taşıyor." diye konuştu. Yaari, Sinvar'ın Hamas'ın diğer üyeleriyle iletişim zorlukları yaşadığı gerekçesiyle Siyasi Büro Başkanlığına getirilmesinin "şu aşamada pratik bir anlamının olmadığını" ileri sürdü.

Yahya Sinvar'ın Hamas lideri seçilmesi bir mesaj mı? İsrail medyasında dikkat çeken analizHamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar.

"SİNVAR'IN SEÇİLMESİ İSRAİL'İN BAŞARISIZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin "İsrail'e ve onu destekleyen ABD ile müttefiklerine, Hamas'ın kararlarında birlik içinde, ilkelerinde sağlam ve kararlı olduğu yönünde güçlü bir mesajdır." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Sinvar'ın seçilmesinin, İsrail'in "liderleri ve sorumluları öldürmeye yönelik hedeflerinin başarısız olduğunu gösterdiği" kaydedildi.

"İSRAİL'İN SUİKAST POLİTİKASI DİRENİŞİ KIRMAYI BAŞARDI"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan da yaptığı açıklamada, Sinvar'ın oy birliğiyle seçildiğini vurgulayarak, bu seçimin, Hamas'ın birlik içinde ve karşı karşıya kaldığı tehlikelerin farkında olduğunu teyit ettiğini söyledi. Hamdan, "Bu adım, İsrail'in suikast politikasının direnişi kırmayı başaramayacağını doğruluyor" ifadesini kullandı.

Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine gelmişti. İsrail, Hamas'ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonunun "bir numaralı sorumlusu" olarak gösteriyor. Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (6)

Naci Büyükkal:

Bakalım Tiyatronuz nereye kadar devam edecek!.. :)

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Ata_Mete:

Meymenetse meymenet,Nursa nur,gözlerde barış,mutluluk ışıltıları var-Tipe bakarsan güzel günler yakın!(Katliamların fişeğini ateşleyen adam).

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1gerceklerinsesi:

Adamlar Sinvarı çoktan ele geçirmiştir bile :D

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JY:

FAZLA SÜRMEZ İSRAİL BUNUDA MEVLASINA KAVUŞTURUR.

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