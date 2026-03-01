Hamaney'in ölümü sonrası halk yasa boğuldu! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar

Haberler

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ofisinde öldürüldü. Ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edilirken Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan halk, Hamaney'in fotoğrafını taşıyarak intikam yeminleri etti ve gözyaşı döktü. Meşhed kentindeki bir camide halk göğsünü yumruklayarak Hamaney'in ölümüne ağıt yaktı.

ABD ve İsrail'in ortak saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından halk yasa boğuldu. İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı. 

HALK İNKILAP MEYDANI'NDA TOPLANDI

İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi. Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan halk, ellerinde Hamaney'in fotoğrafını taşıyarak ağıt yaktı ve gözyaşı döktü. 

Kalabalık Hameney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.

GÖĞSÜNÜ YUMRUKLAYARAK AĞIT YAKTILAR

İran'ın Meşhed kentindeki bir camide halkın Ali Hamaney'in ölümüne ağıt yaktığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Halkın gözyaşları içinde göğsünü yumruklayarak ağıt yaktığı görüldü. 

İMAM RIZA TÜRBESİ'NE SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Çağla Taşcı
500

