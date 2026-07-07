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Savunma Sanayii Başkanı Görgün, NATO Savunma Sanayii Forumu Kapsamında İspanyol, Polonyalı ve Japon Yetkililerle Görüştü

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında İspanya, Polonya ve Japonya'dan üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında İspanya, Polonya ve Japonya'dan askeri ve savunma alanındaki üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu marjındaki görüşmelerini aktardı. Görgün, paylaşımında şunları kaydetti:

"2026 NATO Savunma Sanayii Forumu marjında; İspanya Savunma Bakan Yardımcısı Sayın María-Amparo Valcarce ve İspanya Milli Silahlanma Direktörü Korgeneral Miguel Ivorra Ruiz, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Sayın Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Japonya Savunma Bakanı Sayın Shinjiro Koizumi?ile bir araya geldik. Müttefiklerimiz ve dost ülkelerle karşılıklı güvene dayalı iş birliğimizi, ortak çıkarlarımız doğrultusunda geliştirmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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