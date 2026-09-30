Halkevleri, T24'e erişim engelini basın özgürlüğüne saldırı olarak niteledi

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(ANKARA) - Halkevleri, T24 haber sitesi ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engeline tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, kararın halkın haber alma hakkı ile basın özgürlüğünü hedef aldığı belirtilerek, "Engellemeler nafile, gerçekleri herkes yaşıyor, biliyor, görüyor" denildi.

Halkevleri, T24 haber sitesi ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engeline ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"T24 haber sitesine ve sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engeli, halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne yönelik yeni bir saldırıdır. Ortalığı fon soyguncularının kapladığı, emeklilerin sefalet koşullarında yaşamına son verdiği, yoksulluğun giderek derinleştiği bir süreçte bu karar Saray'ın gerçeklerin yaygınlaşmasından duyduğu korkuyu gösteriyor. Engellemeler nafile, gerçekleri herkes yaşıyor, biliyor, görüyor... Gerçeklerin üstünü örtmeye çalışacağınıza yarattığınız çürümenin hesabını verin, istifa edin!"

Kaynak: ANKA