Haberler

Halkevleri, Manisa'daki okul saldırısından Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i sorumlu tuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkevleri, Manisa'daki okul saldırısından Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i sorumlu tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkevleri, Manisa Turgutlu'da Naci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bu sabah yaşanan silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, okul güvenliği protokolünden 24 saat geçmeden yaşanan saldırıdan Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve saray iktidarı sorumlu tutuldu.

(ANKARA) - Halkevleri, Manisa'da bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin "Kendi güvenliği ve refahından bir an bile ödün vermeyen saray, okulları gericilere, çetelere ve patronlara açmak dışında bir şey yapmayan Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu saldırının asıl sorumlusudur" açıklamasını yaptı.

Halkevleri, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Halkevleri'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu şiddeti yaratan okulları gericilere, patronlara açan Yusuf Tekin ve saray iktidarıdır. Okul güvenliği protokolünün imzalanmasının üzerinden daha 24 saat geçmeden bu sabah Manisa Turgutlu'da Naci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Kendi güvenliği ve refahından bir an bile ödün vermeyen saray, okulları gericilere, çetelere ve patronlara açmak dışında bir şey yapmayan Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu saldırının asıl sorumlusudur. Pedagojik eğitimden yoksun bahçe görevlisi istihdamıyla ve kollukla şiddetsiz, güvenli bir eğitim ortamı mümkün değildir. Şiddeti besleyen politikaların, yoksulluğun, açlığın, geleceksizliğin, eşitsizliğin ortadan kaldırılması için hep birlikte harekete geçelim, mücadele edelim."

Kaynak: ANKA
ABD'de da hava ulaşımı durdu: 6 havalimanında binlerce yolcu çıldırma aşamasına geldi

Ülkede hava ulaşımı durdu: Binlerce yolcu çıldırma noktasına geldi

İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

Dev uçak gemisini tek kuruş almadan hediye ettiler
Galatasaray'da ağır yenilgi sonrası flaş tablo! 78 milyon euro, 1 asist

Taraftarlar nasıl delirmesin? 78 milyon euro, 1 asist
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği
MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar

Okul saldırganı silahını sokak ortasında doldurdu! İşte o anlar

Bakan Gürlek: Okul saldırısında 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, saldırgan dahil 4 kişi gözaltında

Manisa'da okula silahlı saldırı! Yaralı sayısı belli oldu
Volkan Demirel evlilik yıl dönümünü unuttu! Eşi hatırlatınca bakın ne yaptı

16. evlilik yıl dönümünü unutunca bu paylaşımı yaptı
Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı

Saldırganın rahatlığı pes dedirtti

ABD Büyükelçisi Barrack'tan Türkiye mesajı: Trump için çok önemli bir ortak

"Türkiye çok önemli ortak" dedi, S-400'de topu oraya attı