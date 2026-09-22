Halkevleri, Manisa'daki okul saldırısından Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i sorumlu tuttu

(ANKARA) - Halkevleri, Manisa'da bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin "Kendi güvenliği ve refahından bir an bile ödün vermeyen saray, okulları gericilere, çetelere ve patronlara açmak dışında bir şey yapmayan Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu saldırının asıl sorumlusudur" açıklamasını yaptı.

Halkevleri, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Halkevleri'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu şiddeti yaratan okulları gericilere, patronlara açan Yusuf Tekin ve saray iktidarıdır. Okul güvenliği protokolünün imzalanmasının üzerinden daha 24 saat geçmeden bu sabah Manisa Turgutlu'da Naci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir silahlı saldırı gerçekleşti. Kendi güvenliği ve refahından bir an bile ödün vermeyen saray, okulları gericilere, çetelere ve patronlara açmak dışında bir şey yapmayan Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu saldırının asıl sorumlusudur. Pedagojik eğitimden yoksun bahçe görevlisi istihdamıyla ve kollukla şiddetsiz, güvenli bir eğitim ortamı mümkün değildir. Şiddeti besleyen politikaların, yoksulluğun, açlığın, geleceksizliğin, eşitsizliğin ortadan kaldırılması için hep birlikte harekete geçelim, mücadele edelim."

Kaynak: ANKA