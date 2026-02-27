Konya'nın Halkapınar ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Konya'nın Halkapınar ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara karşı önleyici tedbir olarak bu kararı aldıklarını duyurdu.
Halkapınar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir amacıyla taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Melike Keskin