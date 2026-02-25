Haberler

TCDD'den Halkalı-Kapıkule hattı için yüksek gerilim uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TCDD, Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının elektriklendirilmesine 2 Mart'tan itibaren başlanacağını açıkladı. Elektrikli tren hatlarının güvenliği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), inşaatı tamamlanan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Halkalı-Kapıkule kesimine 2 Mart'tan itibaren 27 bin 500 voltluk gerilim verileceğini bildirdi.

TCDD'den yapılan açıklamada, Halkalı ile Kapıkule arasında bulunan demir yolu elektrifikasyon (katener) hatlarına enerji verileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu tarihten itibaren Edirne, Alpullu ve Karamehmet trafo merkezleri ile hat üzerinde bulunan Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Çerkezköy Yük ve Çerkezköy yolcu istasyonları ve bu istasyonlara bağlı tüm yan yollar, konvansiyonel ve yüksek hızlı tren hatları dahil olmak üzere tüm demir yolu hatlarında gerilim uygulanacağı kaydedildi.

Elektrikli tren havai hatlarının yüksek gerilim taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, katener hatlarının altında bulunmanın, direklere ve iletken tellere yaklaşmanın ya da yere düşmüş tellere temas etmenin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olduğu vurgulandı.

Vatandaşların demir yolu hatları çevresinde dikkatli olmaları ve uyarılara riayet etmeleri istendi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'İmralı'ya statü' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı Erdoğan'a soruldu! Tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli

NOW TV fenomen dizinin fişini çekti! Yerine gelecek yapım bile belli
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı

16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani personeli ile birlikte sahur yaptı

Ne kibir ne ego! Sahur vakti yaptığıyla gönülleri fethetti
Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı

Ünlü futbolcu hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı
Kış Olimpiyatları'na damga vuran isme yeni bir gelir kapısı daha açıldı

Dünyanın konuştuğu isme yeni bir gelir kapısı açıldı
İnsan hayatının değerinin olmadığı ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü

İnsana değer verilmeyen ülke! Cansız bedenler pencerelerden düştü