Halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken cep telefonundan dizi izledi
Güncel Haberler
İZMİT'te halk otobüsü şoförü seyir halindeyken cep telefonundan dizi izledi.
İZMİT'te halk otobüsü şoförü seyir halindeyken cep telefonundan dizi izledi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
İzmit'te bir halk otobüsü şoförünün D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken, direksiyonun arkasında bıraktığı cep telefonundan dizi izlemesi bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Bir taraftan dizi izleyen, bir taraftan yolculuğa devam eden, sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel