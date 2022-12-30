Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken cep telefonundan dizi izledi

Güncel Haberler

İZMİT'te halk otobüsü şoförü seyir halindeyken cep telefonundan dizi izledi.

İZMİT'te halk otobüsü şoförü seyir halindeyken cep telefonundan dizi izledi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

İzmit'te bir halk otobüsü şoförünün D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken, direksiyonun arkasında bıraktığı cep telefonundan dizi izlemesi bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı. Bir taraftan dizi izleyen, bir taraftan yolculuğa devam eden, sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title