AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'den yeni yıl mesajı

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eldemir, mesajında, 2026'nın umudun yeniden yeşerdiği, kalplerin ferahladığı ve yüzlerin daha çok güldüğü bir yıl olmasını diledi.

Yeni yılda vatandaşlara sağlık, huzur ve bereket dileyen Eldemir, şunları kaydetti:

"Bu sene, hayallerin cesaretle kurulduğu, emeklerin karşılık bulduğu, küçük mutlulukların büyük sevinçlere dönüştüğü günler getirsin. Sevginin çoğaldığı, kırgınlıkların azaldığı, dostluğun ve güvenin değer kazandığı bir yıl olsun. Yeni yıl, yarınlara umutla bakabildiğimiz, birbirimize daha çok kenetlendiğimiz, iyiliğin ve güzel niyetin yolumuzu aydınlattığı bir başlangıç olsun. 2026, hepimize barış, mutluluk ve umut getirsin."