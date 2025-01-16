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Halide Edip Adıvar, Vefatının 61. Yılında Anıldı

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Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden Halide Edip Adıvar, Antalya'da düzenlenen bir programla anıldı. Programda, Adıvar'ın Milli Mücadele'ye katkıları ve Türk kadınlarının savaşta üstlendiği roller vurgulandı.

Anadolu Ajansının (AA) isim annesi, Kurtuluş Savaşı'nın "Halide Onbaşısı", Türk edebiyatının "ilk savaş romancısı" Halide Edip Adıvar, vefatının 61. yılında Antalya'da düzenlenen programla anıldı.

Antalya Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Kepez Belediyesi Kütüphaneler Koordinatörü Oğuzhan Ceylan, Adıvar'ın okul, eğitim, Milli Mücadele'ye katkısı ve hayatı hakkında bilgi verdi.

Adıvar'ın kadın olarak Milli Mücadele'ye önemli katkılar sağladığını belirten Ceylan, " Halide Edip Adıvar'ın bugün dahi Amerikan mandasını savunduğuna dair çok görüş var. Adıvar, kısa bir süre böyle bir fikri savundu ama Atatürk ile tanışınca Amerikan mandası fikrinden vazgeçmiştir ve Anadolu'nun işgaline karşı büyük mücadeleler vermiştir." dedi.

Ceylan, İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgal edilmesi üzerine Türk milletinin tepki olarak Sultanahmet mitinginde toplanmaya başladığını kaydetti.

Adıvar'ın da Anadolu'nun işgaline karşı çıkmak için bu mitinglere katıldığını anlatan Ceylan, şunları dile getirdi:

"Halide Edip Adıvar ilk kez burada kürsüye çıkıp işgale karşı çıkıyor ve ilk kez Türk kadını da işgallere karşı sesini yükseltmiş, görüşlerini özgürce meydanlarda haykırabilmiş. Halide hanımın Amerika'ya olan sempatisi Sultanahmet mitingleri ve Atatürk ile tanışmasıyla beraber son buluyor. Hatta Atatürk o dönem Türkiye'deki aydınların muhakkak Milli Mücadele'ye destek vermeleri gerektiğini söylüyor ve aydınlar da gerekli desteği verdi.."

Ceylan, Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Halide Edip Adıvar'a önemli görevler verdiğini kaydetti.

Adıvar'ın onbaşı rütbesiyle cephede görev aldığına işaret eden Ceylan, "Halide hanım okuma yazma bilmeyen askerlerin mektuplarını okuyor ve mektuplarına cevaplar yazıyordu, onlara moral veriyordu. Milli Mücadele'de gösterdiği kahramanlıktan dolayı kendisine İstiklal Madalyası verildi. Özelikle Anadolu kadınına cesaret vermesi adına önemli bir figürdür." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
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