Halide Cerrar, İsrail Hapishanesinden Serbest Bırakıldı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden 61 yaşındaki Halide Cerrar, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, 1 yıldan uzun bir süre kaldığı hapishaneden neredeyse tanınmayacak halde çıktı.

İsrail'in 26 Aralık 2023'te Ramallah'taki evinde alıkoyduğu ve idari tutukluluk kapsamında hiçbir suçlama olmadan cezaevinde tuttuğu Cerrar'ın, dün gece serbest bırakıldığında saçlarının beyazladığı, zayıfladığı ve zorlukla yürüdüğü görüldü.

Başta alıkonulanlar olmak üzere Filistinli kadınların hakkını savunmasıyla bilinen Cerrar, İsrail'in hapishanelerinin en kötü hücrelerden birinde 160 gün geçirdiği belirtildi.

Cerrar'ın serbest kaldığı ve zayıf düştüğü görüntüler Filistinlileri duygulandırdı. Sosyal medyada geniş çapta yayılan görüntüler, Filistinliler tarafından "İsrail'in suçu" şeklinde nitelenerek, Cerrar'ın maruz kaldığı şartlara tepki gösterildi.

Hamas'ın serbest bıraktığı esirlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, özgürlüğüne kavuşan Filistinli kadınlar, İsrail hapishanelerinde geçirdikleri sürede darp, taciz, hakaret ve kötü muameleye maruz kaldıklarını söyledi.

"Halide'nin başına gelenler son derece korkunçtu"

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Cerrar'ı temiz hava ve yiyecekten mahrum bıraktığını söyledi.

Serahine, "Esirlerin işleriyle ilgilenen kurumlar, İsrail'in Halide'yi serbest bırakma kararından şüpheliydi, onun başına gelenler son derece korkunçtu." dedi.

Cerrar'ın hapishanedeki durumuna ilişkin Serahine, "12 Ağustos 2024'ten bu yana Halide, İsrail'de akla gelebilecek en eski ve en kötü hücrelerden birinde hücre hapsinde tutuluyordu. İsrail makamları, Halide'ye karşı tecritten, açlığa ve insan hayatının ihtiyaç duyacağı en küçük ayrıntıdan bile mahrum bırakmaya kadar her düzeyde baskı ve istismar suçları işledi. Halide'nin hücre hapsi müddetinin ucu açıktı." ifadelerini kullandı.

Filistin Esirler Cemiyetine göre Cerrar, İsrail hapishanede tutulduğu müddetin çoğunu hücre hapsinde geçirdi.

"Her gün ölüyorum"

Halide Cerrar, Ağustos 2024'te kendisini ziyaret eden avukatı aracılığıyla yazdığı mektupta, "Her gün ölüyorum çünkü kaldığım hücre havanın bile girmediği küçük kapalı bir kutuya benziyor." ifadelerine yer vermişti.

Kaldığı hücrede sadece tuvaletin bulunduğunu, onun üzerindeki küçük pencerenin de kapatıldığını aktaran Cerrar, "Hücre kapısındaki delikleri bile kapattılar, bana nefes alacak hiçbir şey bırakmadılar." açıklamasında bulunmuştu.

Hücresinde sürekli yanında oturduğu sadece küçük bir açıklığın bulunduğunu anlatan Cerrar, "Hücremde boğuluyorum. Hayatta kalmak için nefes alacak oksijeni bulmayı umarak saatlerce bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cerrar, mektupta hücre hapsini daha da kötüleştiren şeyin yüksek sıcaklıklar olduğunu belirtmiş, kendini "bir fırının içindeymiş gibi hissettiğini ve uyuyamadığını" aktarmıştı.

Hücresindeki suyu bile kestiklerini kaydeden Cerrar, içme suyu istediğinde dahi 4 saat sonra getirdiklerini anlatmıştı.

Cerrar o dönem 8 gün hücresinde kaldıktan sonra hava almak için bahçeye çıkmasına izin verildiğini belirtmiş getirdikleri yetersiz ve kötü yemeği bile kasıtlı olarak geciktirdiklerini ifade etmişti.

Halide Cerrar kimdir?

FHKC yöneticilerinden, eski millet vekili ve insan hakları savunucusu 61 yaşındaki Cerrar, hayatının 5 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdi.

Tutuklanması sorasında İsrail'in "intikam almak amacıyla" yaptığı birçok ihlale maruz kalan Cerrar'ın hayatını kaybeden kızına veda etmesine izin verilmemişti.

Daha önce FKHC'nin siyasi büro üyeliğini yapan Cerrar, 2006'da Filistin Yasama Meclisi'ne milletvekili seçilmişti, söz konusu meclis daha sonra lağvedilmişti.

?İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.