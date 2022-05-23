Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti - Haberler

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Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Halı saha maçında tartıştığı kişi tarafından vurulan Eren, hayatını kaybetti

KAYSERİ'de, halı saha maçında tartıştığı Osman Çetin tarafından av tüfeğiyle vurulan Eren Kuşcu (18), tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAYSERİ'de, halı saha maçında tartıştığı Osman Çetin tarafından av tüfeğiyle vurulan Eren Kuşcu (18), tedaviye alındığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi. Osman Çetin ile Eren Kuşcu, halı saha maçı oynadıkları sırada tartıştı. Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak'ta karşılaşan ikili yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Osman Çetin, evden getirdiği av tüfeğiyle Eren Kuşçu'ya ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Eren Kuşçu yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eren Kuşçu'yu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Kuşçu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi Osman Çetin ile kendisine yardım ettiği belirlenen kardeşi Fahri Çetin ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan iki kardeş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Osman Çetin, Kayseri, Polis, Anbar, Güncel, Haberler

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