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Halfeti Belediye Başkanı Görevden Alındı, Polis Barikatları Kuruldu

Halfeti Belediye Başkanı Görevden Alındı, Polis Barikatları Kuruldu
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Halfeti'de Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alındı. Yerine Kaymakam Hakan Başoğlu atanırken, belediye binası çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Karayılan, kararına tepki gösterdi.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden alınarak yerine Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nun Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilmesinin ardından belediyenin giriş ve çıkışları polis barikatlarıyla kapatıldı. Görevden alınan DEM'li Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, bu karara tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Mehmet Karayılan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Gelişmenin ardından polis ekipleri, sabah saatlerinde zırhlı araçlar eşliğinde belediye binasının bulunduğu Karaotlak Mahallesi'nde güvenlik önlemleri aldı. Terör soruşturması kapsamında evinde arama yapılan Mehmet Karayılan, aramaların ardından belediye binası önüne gelerek partililerle birlikte gelişmeleri takip etmeye başladı. Karayılan, görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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