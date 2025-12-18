Haberler

Suriye'nin Halep ilindeki Terra Sancta Manastırı'nda "Noel Köyü" açıldı

Suriye'nin Halep ilindeki Terra Sancta Manastırı'nda 'Noel Köyü' açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Halep kentindeki Kutsal Topraklar Manastırı'nda, Noel ve yılbaşı etkinlikleri çerçevesinde kurulan 'Noel Köyü' ziyarete açıldı. Etkinlikte, çeşitli stantlar ve aktivitelerle bayram atmosferi yaşanıyor.

Suriye'nin Halep kentinde bulunan Kutsal Topraklar Manastırı'nda (Terra Sancta), Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında kurulan "Noel Köyü" düzenlenen programla ziyarete açıldı.

Manastır yerleşkesi içinde hazırlanan Noel Köyü'nde, süslemeler, ışıklandırmalar ve tematik stantlar yer alırken, ziyaretçilere bayram atmosferini yansıtan çeşitli etkinlikler sunuluyor.

Etkinlikler sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Peder Behçet Karkaş, uzun yıllar sonra aynı mekanda yeniden bir araya gelmenin büyük anlam taşıdığını söyledi.

Karkaş, "Bugün, onlarca yıl sonra ilk kez bu mekanda yeniden sevinç yaşıyoruz. Burası da rejimin bombardımanlarından nasibini aldı. Halep'in özgürleştirilmesinden sonra, özgürlükten ve rejimden kurtuluştan büyük bir sevinç duyduğumuz kadar, bu kutsal mekanın hedef alınmasından da o kadar üzülmüştük. Ancak bugün aynı yerdeyiz ve şunu söylüyoruz: Acı ve sıkıntıdan sevinç doğar." dedi.

Karkaş, etkinliğin özellikle gençler için bir fırsat sunduğunu belirterek, alanda kurulan stantlarda gençlerin ürünlerini sergileyip satabildiklerini, bunun da onlara geleceğe dair umut verdiğini kaydetti.

Etkinliğe katılan Halep sakinlerinden mühendis Baha Amriş ise Noel döneminde bu yıl Suriye için yeni bir doğuş yaşandığını söyledi.

Amriş, "Gördüğünüz kutlama ve sevinç manzaraları gerçekten harika. İnsan bayramda ancak iyilik, sevgi ve barış dileyebilir. Herkesin Noel'i kutlu olsun."ifadelerini kullandı.

Daha önce yurt dışında yaşadığını ve 2016 yılında Halep'e döndüğünü belirten Cudo Huri de bu tür etkinliklerin toplumsal birlik açısından önemine dikkati çekti.

Huri, "Bu kutlamalar mezhepler arasında kaynaşmayı, tanışmayı ve ortak anılar oluşturmayı sağlıyor. Önceden birlikte yaşama olsa bile korku vardı, bugün ise korku yok. İnsanlar birbirlerini tanımaya daha açık. Suriye'nin en büyük değeri insanıdır; bina ya da taş değil. En önemli kaynağımız insanımızdır." dedi.

Kutlamalara katılan Naya Türk ise, bu tür etkinlikleri hayatında ilk kez yaşadığını belirterek, atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk, "Eski rejim döneminde bu tür kutlamalar hiç olmadı. Bugün yaşadıklarımız tamamen yeni. Atmosfer çok güzel. Mezhepler arasında ayrım olmadan, hepimizin kardeşçe yaşamasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ismi değişiyor
ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar

ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü

Ayakta durmakta zorlandı! Eski Galatasaraylı'nın acı günü
Kanal 7 dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı

Kanal 7 dizisindeki sahne büyük tartışma yarattı
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor

Plakayı görenler telefona sarıldı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor
Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü

Ayakta durmakta zorlandı! Eski Galatasaraylı'nın acı günü
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Zehra Kınık'ın yeniden yargılandığı davada karar! Cezası düşürüldü
Otobüs şoförü ile kadın yolcu tekme ve yumruklarla birbirine girdi

Otobüs şoförü ile kadın yolcu birbirine girdi
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
title