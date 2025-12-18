Suriye'nin Halep ilindeki Terra Sancta Manastırı'nda 'Noel Köyü' açıldı

Suriye'nin Halep kentinde bulunan Kutsal Topraklar Manastırı'nda (Terra Sancta), Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında kurulan "Noel Köyü" düzenlenen programla ziyarete açıldı.

Manastır yerleşkesi içinde hazırlanan Noel Köyü'nde, süslemeler, ışıklandırmalar ve tematik stantlar yer alırken, ziyaretçilere bayram atmosferini yansıtan çeşitli etkinlikler sunuluyor.

Etkinlikler sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Peder Behçet Karkaş, uzun yıllar sonra aynı mekanda yeniden bir araya gelmenin büyük anlam taşıdığını söyledi.

Karkaş, "Bugün, onlarca yıl sonra ilk kez bu mekanda yeniden sevinç yaşıyoruz. Burası da rejimin bombardımanlarından nasibini aldı. Halep'in özgürleştirilmesinden sonra, özgürlükten ve rejimden kurtuluştan büyük bir sevinç duyduğumuz kadar, bu kutsal mekanın hedef alınmasından da o kadar üzülmüştük. Ancak bugün aynı yerdeyiz ve şunu söylüyoruz: Acı ve sıkıntıdan sevinç doğar." dedi.

Karkaş, etkinliğin özellikle gençler için bir fırsat sunduğunu belirterek, alanda kurulan stantlarda gençlerin ürünlerini sergileyip satabildiklerini, bunun da onlara geleceğe dair umut verdiğini kaydetti.

Etkinliğe katılan Halep sakinlerinden mühendis Baha Amriş ise Noel döneminde bu yıl Suriye için yeni bir doğuş yaşandığını söyledi.

Amriş, "Gördüğünüz kutlama ve sevinç manzaraları gerçekten harika. İnsan bayramda ancak iyilik, sevgi ve barış dileyebilir. Herkesin Noel'i kutlu olsun."ifadelerini kullandı.

Daha önce yurt dışında yaşadığını ve 2016 yılında Halep'e döndüğünü belirten Cudo Huri de bu tür etkinliklerin toplumsal birlik açısından önemine dikkati çekti.

Huri, "Bu kutlamalar mezhepler arasında kaynaşmayı, tanışmayı ve ortak anılar oluşturmayı sağlıyor. Önceden birlikte yaşama olsa bile korku vardı, bugün ise korku yok. İnsanlar birbirlerini tanımaya daha açık. Suriye'nin en büyük değeri insanıdır; bina ya da taş değil. En önemli kaynağımız insanımızdır." dedi.

Kutlamalara katılan Naya Türk ise, bu tür etkinlikleri hayatında ilk kez yaşadığını belirterek, atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk, "Eski rejim döneminde bu tür kutlamalar hiç olmadı. Bugün yaşadıklarımız tamamen yeni. Atmosfer çok güzel. Mezhepler arasında ayrım olmadan, hepimizin kardeşçe yaşamasını diliyorum." diye konuştu.