Haberler

Hırsızlık suçundan aranan hükümlü 137 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde, 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, 137 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 137 saat kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak amacıyla Van'a geldiği tespit edilen ve "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürütüldü.

Asayiş Şubesi ekiplerince 137 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye'nin geleceğinde asli bir ortağıdır

Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi!
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı