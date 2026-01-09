Hırsızlık suçundan aranan hükümlü 137 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, 137 saat kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak amacıyla Van'a geldiği tespit edilen ve "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürütüldü.

Asayiş Şubesi ekiplerince 137 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.