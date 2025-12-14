Hakkari Zapspor, konuk ettiği Batman Sasonspor'a yenildi

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Batman Sasonspor'a 1-0 yenildi.

Hakkari Zapspor, ligin 11. haftasında Batman Sasonspor'u konuk etti.

Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Batman Sasonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç da izledi.