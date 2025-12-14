Hakkari Zapspor, konuk ettiği Batman Sasonspor'a yenildi
Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de Hakkari Zapspor, 11. haftada konuk ettiği Batman Sasonspor'a 1-0 kaybetti. Maç, Merzan Şehir Stadyumu'nda gerçekleşti ve önemli isimler karşılaşmayı izledi.
Taraftarların ilgi gösterdiği maçı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç da izledi.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel