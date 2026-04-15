Hakkari Valisi Taşyapan, Hakkari-Van kara yolundaki heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Hakkari- Van kara yolunda meydana gelen heyelana ilişkin, "Konuyla ilgili gerek Karayolları, gerekse de ilgili birimlerimizin incelemeleri devam ediyor. Hareketliliğin uzun sürmesi ya da kara yolumuzu daha da engelleyecek hale gelmesini dikkate alarak alternatif çözümler üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Merkeze bağlı Akçalı köyü yakınında heyelan nedeniyle hasar oluşan Entegre Katı Atık Tesisine giden Taşyapan, bölgede incelemelerde bulundu.

Taşyapan, incelemelerinin ardından AA muhabirine, tesisin Hakkari- Van kara yolunun 36. kilometresindeki Akçalı köyü yakınında bulunduğunu söyledi.

Kent genelindeki atıkların 2024'ten bu yana tesise getirildiğini belirten Taşyapan, şöyle konuştu:

"Kışın bu sene uzun sürmesi ve yağışların etkisiyle bölgede heyelan meydana geldi. Tesisimizin özellikle katı atık depolama alanı ile arıtma alanı kullanılamaz duruma geldi. İdari binalarımızda sıkıntı yok, ayrıştırma binamızın bir tanesinde çatlaklar oluştu. Bu kayma tesisi kullanılamaz hale getirdi. Avrupa Birliği projesiyle yaptığımız bir tesis burası. İlimiz için çok önemli çünkü ilimizin bütün katı atıkları buraya geliyordu. Faaliyetleri durdurmuş durumdayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bir heyetin gelmesini bekliyoruz. Onlar inceleme yapacaklar. Ona göre ne yapılmasına dair bir yol haritası çizeceğiz. Heyelan en önemli tesislerimizden birini kullanılamaz duruma getirmiştir. İnşallah başka alternatiflerle çözmeye çalışacağız. Kayma devam ediyor."

"Gerekli trafik güvenliği, asayiş, emniyet için de ekiplerimiz burada"

Ardından heyelan nedeniyle hasar gören Hakkari- Van kara yolunda da inceleme yaparak görevlilerden bilgi alan Taşyapan, Karayolları ekiplerinin ulaşımın aksamaması için 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Heyelanın devam ettiğini bu nedenle güvenlik tedbirlerini aksatmadan trafiği kontrollü olarak sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Taşyapan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan buradan geçerken dikkatli olmalarını istiyoruz. Can ve mal güvenliği bizim için çok önemli. Konuyla ilgili gerek Karayolları, gerekse de ilgili birimlerimizin incelemeleri devam ediyor. Hareketliliğin uzun sürmesi ya da kara yolumuzu daha da engelleyecek hale gelmesini dikkate alarak alternatif çözümler üzerinde çalışıyoruz. Bunları da kısa zamanda değerlendirip harekete geçmek durumundayız. Van ve ilçelerimize ulaşımın sağlandığı ana güzergahımız. Burayı kontrollü olarak trafiğe açık tutmaya çalışıyoruz. Biz de Valilik ve İl Özel İdaresi olarak Karayollarımıza destek veriyoruz. Gerekli trafik güvenliği, asayiş, emniyet için de ekiplerimiz burada."

Taşyapan'a Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar eşlik etti.

Karayolları ekiplerinin dolgu işlemiyle ulaşımı sağlamaya çalıştığı bölgedeki yamaçtan zaman zaman kaya parçaları ve toprak yığınının düştüğü, yolun bazı noktalarında da kabarma ve çatlakların oluştuğu gözlendi.

Türk Telekom İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede zarar gören hatlarda onarım çalışmalarını sürdürdü.