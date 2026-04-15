Haberler

Hakkari-Van kara yolu heyelan nedeniyle geçici süreyle ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari-Van kara yolunun Akçalı köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgedeki ulaşım geçici olarak durduruldu. Karayolları ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar nedeniyle yol, 16 Nisan'da belirli saatler arasında trafiğe kapatılacak.

Hakkari- Van kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle geçici süreyle ulaşıma kapatıldı.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hakkari-Van kara yolunun Akçalı köyü mevkisinde meydana gelen heyelan dolayısıyla bölgede çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Söz konusu güzergahın Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tedbir amaçlı kapatıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda yol 16 Nisan'da 00.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılmış olup, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla tedbiren tüm araç trafiğine kapalı tutulacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan bu karara riayet etmeleri ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

