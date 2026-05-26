Haberler

Hakkari'de bayramlaşma programı düzenlendi

Hakkari'de bayramlaşma programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Kurban Bayramı dolayısıyla valilikte düzenlenen programda protokol üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından belediye birimleri, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek personel ve hastaların bayramını kutladı.

Hakkari Valiliği'nde Kurban Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Vali ve Belediye ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, Valilikte düzenlenen programda protokol üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Katılımcıların bayramını kutlayan Taşyapan, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren müstesna günlerden biri olduğunu ifade etti.

Bayramlarda akraba, komşu ve dost ziyaretlerinin toplumsal bağları güçlendirdiğine işaret eden Taşyapan, Kurban Bayramı'nın tüm islam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Taşyapan ardından, belediye bünyesindeki birimleri ve 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelin bayramını kutladı.

Hakkari Devlet Hastanesine de geçerek sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Taşyapan, personel ve tedavi gören vatandaşlarla bayramlaştı.

Taşyapan'a, Vali Yardımcıları Cüneyt Zor ve Burak Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata eşlik etti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı

Bahçeli'den çarpıcı hamle! Önce Özel'i sonra Kılıçdaroğlu'nu aradı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı

Ateşkesi ihlal edip operasyona başladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu
İspanya'da göz dolduran Vedat Muriq'e dev talip

Beklenmedik sürpriz!
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler

Daha fazla kaçamadılar!
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu ulurum

Galatasaraylıları sinirlendiren gelişme
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki

Gürsel Tekin'den zehir zemberek sözler: Bir grup başkanının görevi...