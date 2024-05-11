Üye Girişi
Haberler

Hakkari Üniversitesi öğrencileri Nehil Sazlığı'nda gözlem yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulu Bitki Koruma Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencileri, Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda gözlem yaparak biyolojik çeşitlilik çalışmaları gerçekleştirdi.

Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulu Bitki Koruma Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bitki Koruma Programı öğrencileri, Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda gözlem yaptı.

Hakkari Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli öğretim üyeleri ile 15 öğrenci, Nehil Sazlığı'nda incelemelerde bulunmak üzere ilçeye geldi.

Kurdukları teleskoplarla sazlıkta barınan değişik kuş türü ve diğer canlıları görme fırsatı bulan öğrenciler, bölge hakkında da bilgilendirildi.

Merkezde görevli Doktor Öğretim Üyesi Erkan Azizoğlu, AA muhabirine, öğrencilerle biyoçeşitlilik çalışmaları kapsamında arazi taraması yapmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından bir tanesi olan Yüksekova Nehil Sazlığı'nı tanıtmak ve biyoeşitliliğini göstermek amacıyla Yüksekova'ya getirdik. Sulak alanlar kuşlarla ön plana çıkıyor. Kuş türlerimizden leylekleri, balıkçıl ve ördek türlerimizi gösterdik. Sürüngenlerden su yılanlarını ve kertenkeleleri, böcek ve kelebek türlerimizi de göstermiş olduk."

Öğrencilerden Perihan Kaval ise "Bugün Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldik. Bir sürü kuş türünü gördük. Sürüngen türleriyle tanıştık. Güzel bir deneyim oldu. Herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Sazlıktaki değişik türleri inceleme fırsatı bulduklarını dile getiren Yunus Er de "Bizim için farklı bir deneyim oldu. Teorik olarak gördüğümüz dersleri uygulamalı olarak pekiştirdik. Bunun için de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Üniversitesi Yüksekova Hakkari Eğitim Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Bakmadan Geçme

Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! 11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 11 Mayıs tarihi hangi burç olur? ANNELER GÜNÜ DUYGUSAL, KISA MESAJLAR! Anneler Günü resimli, uzun ve öz mesajları neler? Anneler Günü'ne özel kısa sözler neler? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 11 MAYIS CUMARTESİ 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek! Öğretmenler il içi atama takvimi 2024! Öğretmenlerin il içi tayin ne zaman? İsteğe bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? Güneş patlaması ne zaman oldu 2024? #128165 Güneş patlaması dünyaya etkileri nedir, elektrik kesintisi olur mu? NASA'dan uyarı geldi! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Mayıs günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU 11-12 MAYIS | Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 MAYIS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 11 Mayıs TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 11 Mayıs Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün hava yağmurlu mu? 11-12 Mayıs hava yağmurlu mu? Hafta sonu yağmur yağacak mı? Resmi Gazete bugün (11 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Onaylı randevu nasıl iptal edilir? (Telefonla ve E-Nabız'dan)? Onaylı randevu nasıl onaylanır (Telefonla ve E-Nabız'dan)?
Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var

Kürt kökenli vatandaşlarla yapılan ankette çarpıcı sonuçlar! Listede Demirtaş ve İmamoğlu yarışı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title