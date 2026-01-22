Haberler

Çığ nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Yoğun kar yağışının neden olduğu çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı. Yol üzerindeki kar yığınları temizlenirken genişletme çalışmaları da sürüyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle farklı noktalarda çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari- Şırnak kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Hakkari-Şırnak kara yolunun Çığlı köyü ile Suvarikutra Geçidi arasındaki farklı noktalara çığ düştü.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. ve 95. Şube şefliklerine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu yoldaki kar yığını temizlendi.

Araç geçişlerinin sağlandığı yolda, genişletme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
