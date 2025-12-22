Haberler

Hakkari yapımı tamamlanan kamu binaları açıldı

Hakkari yapımı tamamlanan kamu binaları açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, yeni Aile Sağlığı Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Cumhuriyet İlkokulu ile Ortaokulu törenle hizmete girdi. Açılışta, kamu hizmet binalarının depreme dayanıklılığının önemi vurgulandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve okul binası törenle vatandaşların hizmete sunuldu.

İlçe merkezinde yeni yapılan Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ilçede önemli bir eğitim kurumunu öğrencilerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Okulun 24 derslikli ve 1100 öğrenci kapasiteli olduğunu ifade eden Çelik, kamu hizmet binalarının depreme dayanıklı şekilde inşa edilmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bu konunun kamunun öncelikleri arasına girdiğini, Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nun da bu kapsamda planlandığını anlatan Çelik, kent genelinde bu yıl tamamlanan 6 okulla derslik başına düşen öğrenci sayısının 22'ye gerilediğini kaydetti.

Açılışın ardından okul binasında inceleme yaparak sınıfları gezen Çelik, öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra Moda Mahallesi'ne geçen Çelik ve protokol üyeleri, Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılışını da yaptı.

Yeni merkezin hayırlı olması temennisinde bulunan Çelik, yapılan yatırımların sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ise açılışını yaptıkları Aile Sağlığı Merkezi'nde 5 aile hekimliği biriminin bulunduğunu söyledi.

İlçedeki aile hekimliği birim sayısını 17'ye çıkardıklarını ifade eden Kara, "Daha önce 112 Acil Sağlık Hizmetleri için müstakil bir binamız yoktu. Aile Sağlığı Merkezimizin bir bölümünü 112'ye tahsis ederek onların da artık kendi binasına kavuşmasını sağladık. 24 saat esasına göre hizmet verecek merkezimizle birim başına düşen nüfusu 3 bin 500'lerden 2 bin 400'e indirdik. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Çelik ve beraberindekiler, merkezi gezerek sağlık çalışanlarıyla sohbet etti.

Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, Vali Yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Cüneyt Orçun Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Şemdinli Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Belediye Başkanı Fahri Şakar, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan katıldı.

Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası Özgür Özel'den Leyla Zana açıklaması

DEM heyetiyle görüşme sonrası Özel'den Leyla Zana açıklaması
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı

Profesörden "Hazır olun" uyarısı! İstanbul için endişe yaratan mesaj
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
Karaman'da iş kazasında 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Eşarbını makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
title