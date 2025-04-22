Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü kutlandı
Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenle kutlandı.
Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü törenle kutlandı.
Valilik binası önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.
Sümbül Anadolu Lisesinde görevli öğretmen İbrahim Demir'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapmasıyla tören sona erdi.
Törene, Vali Vekili Buğra Karadağ, vali yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Furkan Berber, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Senar Hatim, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.