Hakkari'de besiciler karda kızakla hayvanlarına ot taşıyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, besiciler kış aylarında hayvanlarına yedirmek üzere yazın dağlardan topladıkları otları, zorlu kış koşullarında kızaklarla köye taşıyor. Her yıl aynı yöntemle hazırlık yapan besiciler, bölgenin karla kaplı dağlarında uzun yürüyüşler yaparak emek veriyor.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde besiciler, yaz aylarında 2 bin 487 rakımlı Balkaya Dağları'nın eteklerinde biçip istifledikleri ot ve ağaç yapraklarını, kışın yoğun kar altında kızaklarla köye taşıyarak hayvanlarına yediriyor. Umurlu köyünde besicilik yapan Muhammed Şendul, her yıl ot taşımak için aynı yöntemi kullandıklarını söyledi.

Irak sınırında bulunan Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyünde yaşayan besiciler, kış mevsiminde büyük sıkıntı yaşıyor. Yazın traktörlerin giremediği dağlık alanlarda biçilen otlar, istiflenerek kışa hazırlanıyor. Kar yağışının ardından omuzlarına aldıkları kızaklarla dağlara çıkan besiciler, yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşün ardından otlara ulaşıyor. Topladıkları ot ve yaprakları kızaklara yükleyen besiciler, uzun ve zahmetli bir yolculuk sonrası köye dönüyor. Köylüler, bu zorlu yolculuğu ise havadan dron ile görüntülendi.

HER YIL AYNI YÖNTEMİ KULLANILIYOR

Köyde besicilik yapan Muhammed Şendul, her yıl aynı yöntemi kullandıklarını belirterek, "Bölgemiz ülkemizin en çok kar alan yerlerinden biri. Bu nedenle yazın biçtiğimiz ot ve yaprakları kışın kızaklarla hayvanlarımıza ulaştırıyoruz. Yaz aylarında traktörün giremediği dağlık alanlarda bu otları toplayıp istifliyoruz. Köyümüz 140 haneden oluşuyor, yaklaşık 50 hanede hayvancılık yapılıyor. Buradaki tüm besiciler, kışın bu yönteme başvurmak zorunda kalıyor." dedi.

