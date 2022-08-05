Hakkari haberi | Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy göreve başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari haberi | Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy göreve başladı

Hakkari haberi | Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Ünlüsoy göreve başladı

Edinilen Hakkari haberine göre Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Harun Ünlüsoy, göreve başladı.

 - Güncelleme:

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Harun Ünlüsoy, göreve başladı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Karaman Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığından Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ünlüsoy, kentin ilgi çekici doğasının olduğunu söyledi.

Kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ünlüsoy, görevi süresince adaletin tecelli etmesi için başsavcılık olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Cumhuriyet Karaman Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title