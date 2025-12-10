Ankara gezisine götürülen Hakkarili öğrenciler güzel anılarla döndü

Hakkari'de, Valiliğin öncülüğünde Ankara gezisine gönderilen öğrenciler kente döndü.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in öğrencilere yönelik destekleri devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Anadolu Lisesinde eğitim gören 22 öğrenci, başarılarından dolayı Ankara gezisiyle ödüllendirildi.

Ankara'da düzenlenen geziye katılarak Anıtkabir'i ziyaret eden tarihi ve turistik yerleri dolaşan öğrenciler, güzel bir deneyim yaşadı.

Çelik, şehir dışına çıkma fırsatı bulamamış gençlere yeni bir bakış açısı kazandırmanın önemli olduğunu belirtti.

Gelecek planları yapan gençlere bu gezilerin yol göstereceğini belirten Çelik, "22 öğrencimizi, yönetici, öğretmen ve personel eşliğinde Ankara'ya göndererek orada misafir edilmelerini sağladık. Çocuklarımız çok güzel anılarla döndü. Bu anıların, hayatlarında özel bir yer tutacağına inanıyorum. Öğrencilerimizi sahiplendikleri için Ankara Valiliğine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise Çelik'in eğitime verdiği desteğin kendilerine güç kattığını dile getirerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Geziye katılan öğrencilerden Tuğba Çiftçi de Ankara'nın kendilerine yeni hedefler kazandırdığını kadederek, "Büyük bir şehri gezince insan daha ulaşılabilir hayaller kuruyor. Millet Kütüphanesi, Anıtkabir, müzeler, parklar ve birçok tarihi mekanı ziyaret ettik. Tacettin Dergahı'nda Mehmet Akif Ersoy'u anmak çok anlamlıydı. Çok iyi ağırlandık ve değer verildiğimizi hissettik. Sayın Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen büyüklerimize minnettarız." diye konuştu.