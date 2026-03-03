Haberler

Hakkari'de vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Hakkari'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma kapsamında, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık olayları ve internet suçları hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulvar Caddesi'nde stant kurdu.

Standı ziyaret eden Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu, vatandaşlara broşür dağıtarak konuya ilişkin bilgi verdi.

Hazinedaroğlu, basın mensuplarına, dolandırıcılık suçlarında İBAN'ın kullandırılmasının büyük mağduriyetlere yol açtığını söyledi.

Özellikle 18-30 yaş arasındaki gençlerin küçük maddi menfaatler karşılığında İBAN'larını dolandırıcılara kiralayarak suç ortaklığı yapma durumuna düştüklerini belirten Hazinedaroğlu, 3 ila 10 yıl hapis cezasının gündeme geldiğini aktardı.

Gençlere uyarılarda bulunan Hazinedaroğlu, şunları kaydetti:

"Bunlara ancak celp gönderildiği zaman haberleri oluyor. Bu konuda 100 yıla yakın hapis cezasıyla yargılanan masum gençler ve vatandaşlar var. Bu konuda toplumsal bir farkındalık yaratma adına stant kurarak vatandaşı bilgilendirmek istedik. Daha önce Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında rehberlik derslerinde öğrencilere bu konuda bilgilendirme yapılmasını sağlamıştık. Yine müftülüğümüzle yaptığımız görüşmelerde cuma hutbesinde bu konuya dikkat çekilmesini sağlamıştık. Bastırdığımız afişleri kamu kurum ve kuruluşlarına, belediye otobüslerine, duraklara, etüt merkezlerine, öğrenci yurtlarına, üniversiteye asılmasını sağlamıştık."

Vatandaşlara mağduriyet yaşamamaları için bu konuya azami dikkat ve önem göstermeleri ricasında bulunan Hazinedaroğlu, paydaş kurumlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hazinedaroğlu'na Cumhuriyet Savcısı Hakan Tatlı eşlik etti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş
