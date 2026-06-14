Silahla kayınpederinin evini bastı: 4 ölü

CENAZELER MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş eşi Musa Gezer tarafından öldürülen Adilşah Gezer ile annesi ve 2 kardeşinin cenazeleri, Şemdinli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cenazeleri, buradan da otopsi için Hakkari'ye gönderileceği bildirildi. Olayda ağır yaralanan Musa Gezer'in ise Hakkari'ye sevk edildiği bildirildi.

ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Adilşah Gezer'in bir süre önce evi terk edip Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ailesinin yanına geldiği bildirildi. İstanbul'da görev yapan uzman çavuş Musa Gezer'in de izin için memleketinde bulunduğu bildirildi. Gezer'in bu sabah saatlerinde kayınpederinin evine gittiği çıkan tartışmada eşi ile 3 yakınını öldükten sonra aynı silahla intihara kalkıştığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı