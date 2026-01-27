Haberler

Ali Yerlikaya: Hakkari'de 348 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen operasyonda 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 348 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Zehir tacirlerine yönelik Hakkari'de jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 348 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yüksekova kırsalında; 332 kg skunk, 16 kg metamfetamin olmak üzere 348 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan şüphelilere yönelik operasyon devam ediyor.

Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz. Emeği geçenleri tebrik ederim."

Kaynak: ANKA / Güncel
