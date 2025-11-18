Haberler

Hakkari'de Uçurumdan Düşen Pikap: Yaralı Kurtulan Dayan Olayı Anlattı

Güncelleme:
Hakkari'de uçurumdan düşerek Zap Suyu'na yuvarlanan pikapta 2 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sağ kurtulan Naci Dayan, yaralı halde kurtulma sürecini anlattı. Olayda kuzenlerini kaybettiğini belirten Dayan, kazanın sebebinin yağış sonrası yola düşen kayalar olduğunu söyledi.

Hakkari'de yaklaşık 150 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği pikaptan yaralı kurtarılan Naci Dayan, aracın arka kısmındaki boşlukta nefes alarak hayatta kaldığını belirtti.

Sere Solan mevkisindeki uçurumdan iki gün önce Zap Suyu'na düşen pikaptan yaralı kurtarılan 40 yaşındaki Dayan, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi görüyor.

Yoğun bakım ünitesindeki tedavinin ardından servise alınan 4 çocuk babası Dayan, olay anını ve sonrasını AA muhabirine anlattı.

Dayan, kazanın yaşandığı gün kent merkezinden Yukarı Akkaya köyüne doğru yola çıktıklarını söyledi.

Seyir tepesini geçip biraz ilerledikten sonra yağışın etkisiyle yamaçtan taşların düştüğünü belirten Dayan, şunları kaydetti:

"Arkadaşımız kayalara çarptı, daha sonra yoldan çıktık. Düştükten sonra şoka girdik. En son kayanın çarptığını biliyorum ve ondan sonra araç aşağı yuvarlandı. Görüntülerde kurtarıldığım anı gördüm. Yeğenimle aracın arka kısmında oturuyorduk. Aracın üst tarafında biraz boşluk kalmıştı. Ağzımıza su girdi ama o boşluktan nefes almaya çalıştık. Öndekilerin sesi 1-2 dakikadan sonra kesildi. En son yeğenime 'biz de gittik' dedim. Sonrasını hatırlamıyorum. Hastanede gözlerimi açtım."

Kendilerini kurtaranlara teşekkür eden Dayan, "Allah onlardan razı olsun. Vefat edenlerin ikisi de kuzenimdi. Çok acı bir durum. Allah kimsenin başına getirmesin. Yaralı kurtulan yeğenimi de Van'a sevk ettiler. Durumu daha iyi, ameliyat olacak. Ben de iki gün yoğun bakımda kaldım. Şu an servisteyim. Kolum kırık ama daha iyiyim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
