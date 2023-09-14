Hakkari'de TSK operasyonları sonrası yabani hayvan popülasyonu arttı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonlarıyla terörden temizlenen Hakkari dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı. Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, kent ve ilçelerinde çok sık görünen, koruma altındaki yaban keçilerinin sayılarını belirlenmesi ve kaçak avcılığın da önlenmesi için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla terörden arındırılan bölgeler, yaban hayatı açısından da canlandı. Daha önce silah ve patlama sesleri nedeniyle korkarak bölgeden uzaklaşan yaban hayvanları, son zamanlarda huzurun hakim olduğu bölgede yeniden görüldü. Özellikle adı bölgeyle özdeşleşen dağ keçilerinin kent geneline yayılması ve zaman zaman yerleşim alanlarına yakın noktalara kadar inmeleri, hayvansever ve bölge insanını sevindiriyor. Son olarak gruplar halinde kent merkezi girişindeki Depin mevkisinde görülen dağ keçilerini DHA muhabiri de görüntüledi. Bölgeye huzurun hakim olduğunun göstergesi olan yaban hayvanlarının korunması ve doğal yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla jandarma, polis, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yaban hayvanları koruma çalışmaları sürüyor.

'300 BİN TL CEZA UYGULANIYOR'

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, Hakkari'de yaban hayatının popülasyonu arttığını söyleyerek, "Arazide yaptığımız 7/24 av koruma faaliyeti sonrasında yaban hayatında özellikle dağ keçisinde popülasyonun arttığını gördük. Ekiplerimizin gittikleri yerlerde halkla yaptıkları bilgilendirme toplantısında yaban hayatının önemine değiniyor ve bunun olumlu karşılığını da alıyoruz. Doğayı yaşanabilir kılmak ve gelecek nesillere miras bırakmak en insani görevdir. Bu çerçevede ekiplerimiz vatandaşlardan kaçak av yapanların kendilerine bildirilmesini istiyor. Koruma altındaki yaban hayvanları arasında yer alan türlerden avlayanlara ise 300 bin lira ceza uygulanıyor" dedi.