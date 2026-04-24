Hakkari'de sivil toplum kuruluşlarından ulaşıma kapanan yolla ilgili açıklama

Hakkari'de 30 sivil toplum kuruluşundan oluşan Hak ve Dayanışma Platformu (Hak-Da) tarafından heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari- Van kara yolu ile alternatif güzergaha ilişkin basın açıklaması düzenlendi.

Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri adına açıklama yapan Hak-Da Platformu Sözcüsü Nihat Gür, Akçalı köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun günlerdir ulaşıma kapalı olduğunu söyledi.

Bu durumun şehrin ulaşım altyapısındaki kırılganlığını gözler önüne serdiğini belirten Gür, "Tek bir ana güzergaha bağımlı bir ulaşım sistemi afet anlarında hayatı durma noktasına getirmekte, halkımızın en temel hakkı olan ulaşımı fiilen ortadan kaldırmaktadır." dedi.

Alternatif yol ihtiyacının hayati olduğunu ve mevcut yolun standartlara uygun hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Gür, yeni güzergahın ve mevcut yolun heyelan, kaya düşmesi ve benzeri risklere karşı dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ulaşımın sürekliliği ve güvenliği için çok yönlü ve uzun vadeli bir yaklaşımın kaçınılmaz olduğunu belirten Gür, Hakkari-Van ve Hakkari-Şırnak kara yolunun Türkiye Yüzyılı hedefine yakışır biçimde güvenli, modern ve kesintisiz ulaşım standartlarına kavuşturulmasını istedi.